Головною метою запровадження карантину вихідного дня було зниження навантаження на медичну систему, але про його реальні результати можна буде судити тільки за 10-14 днів.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу заявила, що МОЗ оцінить дієвість нових обмежень за динамікою госпіталізацій.

– Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли пройде 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, будемо пропонувати наступні кроки, – додала вона.

Микичак звернулася до підприємців з проханням знайти інші види заробітку на вихідних – онлайн, дистанційно, на винос, а також запропонувала їм тимчасові робочі місця в медустановах.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

– Лікарням і центрам екстреної допомоги дуже потрібні економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, сторожі, вахтери, різноробочі, – підсумувала вона.

Госпіталізація хворих на коронавірус

За даними МОЗ, у п’ятницю, 13 листопада, за добу до лікарень було госпіталізовано 1 587 українців, хворих на коронавірус.

У вихідні, 14 та 15 листопада, таких було 1 525 та 1 227 відповідно.

І станом на 16 листопада госпіталізовано 1 100 пацієнтів.