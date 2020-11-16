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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій

Головною метою запровадження карантину вихідного дня було зниження навантаження на медичну систему, але про його реальні результати можна буде судити тільки за 10-14 днів.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу заявила, що МОЗ оцінить дієвість нових обмежень за динамікою госпіталізацій.

– Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли пройде 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, будемо пропонувати наступні кроки, – додала вона.

Микичак звернулася до підприємців з проханням знайти інші види заробітку на вихідних – онлайн, дистанційно, на винос, а також запропонувала їм тимчасові робочі місця в медустановах.

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– Лікарням і центрам екстреної допомоги дуже потрібні економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, сторожі, вахтери, різноробочі, – підсумувала вона.

Госпіталізація хворих на коронавірус

За даними МОЗ, у п’ятницю, 13 листопада, за добу до лікарень було госпіталізовано 1 587 українців, хворих на коронавірус.

У вихідні, 14 та 15 листопада, таких було 1 525 та 1 227 відповідно.

І станом на 16 листопада госпіталізовано 1 100 пацієнтів.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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