PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

На Covid-19 хворіють 27 нардепів: Рада може перейти в онлайн-режим роботи

Нині 27 народних обранців хворіють на Covid-19, тому Верховна Рада уже з середи може перейти на режим роботи онлайн.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп, заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк.

– Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п’ятницю депутати перейдуть на онлайн-режим у комітетах. Засідань Ради, відповідно, не буде, – уточнив він.

Водночас, за його словами, якщо виникне необходімость – буде позачергове засідання парламенту.

Тимчасовий виконувач обов’язків спікера Верховної Ради Олена Кондратюк також пропонує нардепам працювати 17 листопада в режимі пленарного засідання, а в інші дні – у комітетах.

– Ми розуміємо, що завтра повинні попрацювати повний сесійний день. Я вношу таку пропозицію, щоб середа, четвер і п’ятниця були у нас для роботи в комітетах Верховної Ради, – сказала вона на засіданні погоджувальної ради.

За її словами, ситуація з Covid-19 в парламенті непроста – вже перехворіли понад 90 депутатів і 27 зараз хворіють.

Читайте: Карантин вихідного дня можуть скасувати: у Раді зареєстрували постанову

Covid-19 у Раді

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що у Верховній Раді 75 народних депутатів заразилися Covid-19 за весь час епідемії – це кожен шостий парламентарій.

З них хворіють 14 нардепів, зокрема спікер Дмитро Разумков, який 11 листопада отримав позитивний тест на Covid-19.

А в секретаріаті парламенту інфікувалися 77 співробітників.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка