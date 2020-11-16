Нині 27 народних обранців хворіють на Covid-19, тому Верховна Рада уже з середи може перейти на режим роботи онлайн.

Про це повідомив у Telegram-каналі нардеп, заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк.

– Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п’ятницю депутати перейдуть на онлайн-режим у комітетах. Засідань Ради, відповідно, не буде, – уточнив він.

Водночас, за його словами, якщо виникне необходімость – буде позачергове засідання парламенту.

Тимчасовий виконувач обов’язків спікера Верховної Ради Олена Кондратюк також пропонує нардепам працювати 17 листопада в режимі пленарного засідання, а в інші дні – у комітетах.

– Ми розуміємо, що завтра повинні попрацювати повний сесійний день. Я вношу таку пропозицію, щоб середа, четвер і п’ятниця були у нас для роботи в комітетах Верховної Ради, – сказала вона на засіданні погоджувальної ради.

За її словами, ситуація з Covid-19 в парламенті непроста – вже перехворіли понад 90 депутатів і 27 зараз хворіють.

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Covid-19 у Раді

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що у Верховній Раді 75 народних депутатів заразилися Covid-19 за весь час епідемії – це кожен шостий парламентарій.

З них хворіють 14 нардепів, зокрема спікер Дмитро Разумков, який 11 листопада отримав позитивний тест на Covid-19.

А в секретаріаті парламенту інфікувалися 77 співробітників.