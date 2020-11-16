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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Падіння ВВП України сповільнилося на 3,5% – Держстат

Падіння ВВП України у III кварталі, тобто у період з липня до вересеня, 2020 року сповільнилося до 3,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2019 році.

Про це свідчать дані Держстату.

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– Реальний ВВП у III кварталі 2020 року збільшився у порівнянні з попереднім кварталом на 8,5% (з урахуванням сезонного фактора), а в порівнянні з III кварталом 2019 року – зменшився на 3,5%, – зазначили в Держстаті.

У II кварталі 2020 року падіння ВВП склало 11,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Прогноз ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки до кінця 2020 року на 6%.

Водночас експерти агентства вважають, що у 2021 почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.

Вони також прогнозують курс долара у 2020 на рівні 29 грн/$1.

Джерело: Держстат

Фото: Dreamstime

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