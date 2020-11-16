В Україні станом на ранок 16 листопада на коронавірус захворіли ще 9 832 людини, від початку пандемії кількість інфікованих становить 545 689.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 244 197 пацієнтам, за добу – 2 753 хворим.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 697 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 94 хворих.
Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників. За добу провели 33 486 тестів (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801). За весь час пандемії проведено 3 941 651 ПЛР-тестувань.
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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Поширення коронавірусу в областях:
- Київ – 51 499 випадків;
- Вінницька область – 13 948 випадків;
- Волинська область – 18 936 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
- Донецька область – 17 201 випадок;
- Житомирська область – 22 847 випадків;
- Закарпатська область – 19 559 випадків;
- Запорізька область – 19 291 випадок;
- Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
- Київська область – 25 141 випадок;
- Кіровоградська область – 3 710 випадків;
- Луганська область – 5 169 випадків;
- Львівська область – 37 466 випадків;
- Миколаївська область – 12 633 випадки;
- Одеська область – 33 415 випадків;
- Полтавська область – 15 262 випадки;
- Рівненська область – 25 210 випадків;
- Сумська область – 18 324 випадки;
- Тернопільська область – 23 757 випадків;
- Харківська область – 48 179 випадків;
- Херсонська область – 7 126 випадків;
- Хмельницька область – 23 136 випадків;
- Черкаська область – 13 478 випадків;
- Чернівецька область – 28 336 випадків;
- Чернігівська область – 11 557 випадків.
Коронавірус 15 листопада
Для порівняння, 15 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіла 10 681 людина. Загальна кількість інфікованих перевищила півмільйона і становила 535 857 хворих.
Від Covid-19 15 листопада померли 95 людей, одужали за добу 2 633 пацієнти.
Найбільше випадків виявили у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.