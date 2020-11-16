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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Показник тримається на високому рівні: в Україні 9 832 нових випадки Covid-19

В Україні станом на ранок 16 листопада на коронавірус захворіли ще 9 832 людини, від початку пандемії кількість інфікованих становить 545 689.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 244 197 пацієнтам, за добу – 2 753 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 697 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 94 хворих.

Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників. За добу провели 33 486 тестів (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801). За весь час пандемії проведено 3 941 651 ПЛР-тестувань.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

  • Київ – 51 499 випадків;
  • Вінницька область – 13 948 випадків;
  • Волинська область – 18 936 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
  • Донецька область – 17 201 випадок;
  • Житомирська область – 22 847 випадків;
  • Закарпатська область – 19 559 випадків;
  • Запорізька область – 19 291 випадок;
  • Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
  • Київська область – 25 141 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 710 випадків;
  • Луганська область – 5 169 випадків;
  • Львівська область – 37 466 випадків;
  • Миколаївська область – 12 633 випадки;
  • Одеська область – 33 415 випадків;
  • Полтавська область – 15 262 випадки;
  • Рівненська область – 25 210 випадків;
  • Сумська область – 18 324 випадки;
  • Тернопільська область – 23 757 випадків;
  • Харківська область – 48 179 випадків;
  • Херсонська область – 7 126 випадків;
  • Хмельницька область – 23 136 випадків;
  • Черкаська область – 13 478 випадків;
  • Чернівецька область – 28 336 випадків;
  • Чернігівська область – 11 557 випадків.

коронавірус в україні 16 листопада 2020

Коронавірус 15 листопада

Для порівняння, 15 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіла 10 681 людина. Загальна кількість інфікованих перевищила півмільйона і становила 535 857 хворих.

Від Covid-19 15 листопада померли 95 людей, одужали за добу 2 633 пацієнти.

Найбільше випадків виявили у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

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