В Україні станом на ранок 16 листопада на коронавірус захворіли ще 9 832 людини, від початку пандемії кількість інфікованих становить 545 689.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 244 197 пацієнтам, за добу – 2 753 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 697 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 94 хворих.

Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників. За добу провели 33 486 тестів (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801). За весь час пандемії проведено 3 941 651 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

Київ – 51 499 випадків;

Вінницька область – 13 948 випадків;

Волинська область – 18 936 випадків;

Дніпропетровська область – 22 069 випадків;

Донецька область – 17 201 випадок;

Житомирська область – 22 847 випадків;

Закарпатська область – 19 559 випадків;

Запорізька область – 19 291 випадок;

Івано-Франківська область – 28 440 випадків;

Київська область – 25 141 випадок;

Кіровоградська область – 3 710 випадків;

Луганська область – 5 169 випадків;

Львівська область – 37 466 випадків;

Миколаївська область – 12 633 випадки;

Одеська область – 33 415 випадків;

Полтавська область – 15 262 випадки;

Рівненська область – 25 210 випадків;

Сумська область – 18 324 випадки;

Тернопільська область – 23 757 випадків;

Харківська область – 48 179 випадків;

Херсонська область – 7 126 випадків;

Хмельницька область – 23 136 випадків;

Черкаська область – 13 478 випадків;

Чернівецька область – 28 336 випадків;

Чернігівська область – 11 557 випадків.

Коронавірус 15 листопада

Для порівняння, 15 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіла 10 681 людина. Загальна кількість інфікованих перевищила півмільйона і становила 535 857 хворих.

Від Covid-19 15 листопада померли 95 людей, одужали за добу 2 633 пацієнти.

Найбільше випадків виявили у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.