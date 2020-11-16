Рада хоче зобов’язати Кабмін попереджати про запровадження карантину

Верховна Рада України хоче зобов’язати Кабмін заздалегідь попереджати громадян про введення карантину у країні.

Відповідний проект постанови №4320 парламент може розглянути у вівторок, 17 листопада.

Про це під час засідання погоджувальної ради повідомила виконувач обов’язків спікера Верховної Ради Олена Кондратюк.

– Я вважаю доцільним розглянути ще одну постанову Верховної Ради №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів з метою належної підготовки, – наголосила Кондратюк.

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що партія підтримує розгляд цього документу.

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У постанові йдеться, що Кабмін повинен своєчасно попереджати про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу, а саме заборона:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

покидати місця свого проживання.

Також у постанові зазначається, що уряд повинен повідомляти про запровадження відповідних заходів щодо боротьби з коронавірусом не пізніше, ніж за сім днів до початку їх дії.

Постанова Верховної Ради

Карантин вихідного дня

В Україні карантин вихідного дня почав діяти з 14 листопада.

16 листопада у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування карантину вихідного дня.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк висловила свою підтримку такої ініціативи та звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.