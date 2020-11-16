Рада хоче зобов’язати Кабмін попереджати про запровадження карантину

Верховна Рада України хоче зобов’язати Кабмін заздалегідь попереджати громадян про введення карантину у країні.
Відповідний проект постанови №4320 парламент може розглянути у вівторок, 17 листопада.
Про це під час засідання погоджувальної ради повідомила виконувач обов’язків спікера Верховної Ради Олена Кондратюк.
– Я вважаю доцільним розглянути ще одну постанову Верховної Ради №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів з метою належної підготовки, – наголосила Кондратюк.
Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що партія підтримує розгляд цього документу.
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У постанові йдеться, що Кабмін повинен своєчасно попереджати про наступні карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу, а саме заборона:
- регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;
- приймання відвідувачів у кінотеатрах;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
- покидати місця свого проживання.
Також у постанові зазначається, що уряд повинен повідомляти про запровадження відповідних заходів щодо боротьби з коронавірусом не пізніше, ніж за сім днів до початку їх дії.
Карантин вихідного дня
В Україні карантин вихідного дня почав діяти з 14 листопада.
16 листопада у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування карантину вихідного дня.
Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк висловила свою підтримку такої ініціативи та звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.