Степанов дав прогноз, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад

Карантин вихідного дня допоможе зупинити ураганний темп зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

Очікується, що захворюваність піде на спад вже через два тижні, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

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За словами міністра, метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тис. нових хворих щоденно.

– Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів – це в середньому інкубаційним періодом, – пояснив він.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів.

Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

За перші вихідні, в Україні під час карантину вихідного дня мобільність населення скоротилася на 18-27%.