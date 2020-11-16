Станом на ранок 16 листопада у столиці зачинені на карантин сім шкіл та два дитячих садки.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація в школах та дитячих садочках столиці – поки контрольована.

– На дистанційному навчанні загалом 646 класів у 194-ох школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 615. Також хворіють 486 педагогів. У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 81 група у 65 садках. Повністю на карантин зачинені два садочки, – повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що місто забезпечило навчальні заклади необхідними дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту.

Коронавірус у Києві

У Києві станом на 16 листопада зафіксували 879 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 51 499 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 976 киян, за добу зареєстровано 11 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 18 767 пацієнтам, за останню добу одужали вісім людей.