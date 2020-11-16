Україна не закриватиме кордони через Covid-19 найближчим часом – Кулеба

Завдяки карантину вихідного дня Україні вдалося уникнути локдауну, тому питання закриття кордонів найближчим часом не буде розглядатися урядом.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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– Якщо буде введений повний локдаун, очевидно, що буде розглядатися і такий захід, як закриття кордонів. Але з введенням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути повного локдауну, тому у найближчі дні я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду, – зазначив Кулеба.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування можуть працювати на виніс.