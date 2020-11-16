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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна

Важливий слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Тривалий час він був ключовим слідчим у справі розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Адвокатська дорадча група зазначила, що Єна помер 11 листопада.

На посаді він організовував та проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні та працював з потерпілими і свідками розстрілів.

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Справи Майдану

Офіс генерального прокурора передав Державному бюро розслідувань матеріали у справах Майдану загальним обсягом близько 6,5 тис. томів.

Тобто, ДБР отримало 42 кримінальних провадження щодо розслідування злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності.

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