Національний банк України встановив офіційний курс валют на 16 листопада.

Долари банки продаватимуть на рівні 28,10 грн/$, що на 1 копійку вище, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Євро подешевшав на 5 копійок, курс – 33,21 грн/€.

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Курс валют на 16 листопада:

$1 – 28,10 грн/$;

€1 – 33,21 грн/€;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Прогноз курсу долара в листопаді

Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.