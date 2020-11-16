Національний банк України встановив офіційний курс валют на 16 листопада.
Долари банки продаватимуть на рівні 28,10 грн/$, що на 1 копійку вище, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.
Євро подешевшав на 5 копійок, курс – 33,21 грн/€.
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Курс валют на 16 листопада:
- $1 – 28,10 грн/$;
- €1 – 33,21 грн/€;
- 1 польський злотий – 7,41 грн;
- 10 російських рублів – 3,64 грн.
Прогноз курсу долара в листопаді
Курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн, вважає інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.
Загострення пандемії коронавірусу та президентські вибори в США вплинуть на світові економіки, зокрема України, а отже і на поведінку валюти.