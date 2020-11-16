Місцеві вибори 2020 на Українку: хто переміг

В Українці Обухівського району на Київщині 15 листопада пройшов другий тур виборів міського голови. На ни переміг кандидат від Європейської солідарності Олександр Туренко.

Кандидат від Європейської солідарності набрав 51,5% підтримки – за нього проголосували 2 852 виборці, повідомляє ЦВК.

Представник Слуги народу Оксана Кирилюк набрала 44,24% (2 450 голосів).

Читайте: Призначено другий тур виборів мера Борисполя – дата

Олександр Туренко був звільнений з посади голови Бориспільської РДА, на якій він перебував з 3 липня 2017 року. З 29 квітня 2016 року по 30 червня 2017 року він обіймав посаду голови Обухівської РДА.

У декларації Туренко за 2018 рік вказується, що його родині належить квартира в Обухівському районі площею 68,9 кв.м, недобудована дача в Українці площею 489 кв.м, а також 42 земельних ділянки від 69 кв. м до 78513 кв. м. З них 11 наділів, розташованих в Обухівському районі, записані на його дружину Ларису Туренко.

Другий тур місцевих виборів

15 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах України – Луцьку, Краматорську, Українці, Одесі, Сумах, Херсоні та Кам’янець-Подільському.

За даними ЦВК, середня явка виборців склала 24%.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Джерело: ЦВК

Фото: ЦВК, Обухівська РДА