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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Минулої доби бойовики у зоні проведення ООС один раз порушили режим припинення вогню.

У вечері, 16 листопада, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з селища Пікузи зі стрілецької зброї у напрямку Гнутово.

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За даними ООС, поранень та втрат серед українських військових не було.

Станом на 17 листопада на Донбасі спостерігається тиша, а режим припинення вогню зберігається у повній мірі.

Порушення на Донбасі

13 листопада спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 97 порушень на Донбасі за добу. Більшість з них – у Донецькій області.

У регіоні було зафіксовано 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема було 89 вибухів невизначеного походження.

Джерело: Штаб ООС

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