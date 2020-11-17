Курс валют НБУ на 17 листопада 2020 в Україні

Національний банк України на вівторок, 17 листопада, не змінив курс гривні до долара.

Отже, курс на сьогодні становить 28,11 грн/$1.

Водночас українська валюта здешевшала на 3 копійки відносно євро. Цей курс на 17 листопада складає 33,24 грн/€1.

Російський рубль трохи зріс у ціні, його курс становить 0,367 грн.

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Курс валют на 17 листопада:

$1 – 28,112 грн;

€1 – 33,241 грн;

1 польський злотий – 7,4339 грн;

10 російських рублів – 3,6741 грн.

Прогноз курсу долара в листопаді

Курс долара в другому місяці осені коливатиметься в усьому світі у зв’язку із загостренням пандемії коронавірусу та президентськими виборами в США.

Такий прогноз дав інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

Експерт очікує, що курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн/$1.