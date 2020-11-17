PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Віталій Плахотний |

Долар завмер, євро трохи зміцнішало: курс валют на 17 листопада

Національний банк України на вівторок, 17 листопада, не змінив курс гривні до долара.

Отже, курс на сьогодні становить 28,11 грн/$1.

Водночас українська валюта здешевшала на 3 копійки відносно євро. Цей курс на 17 листопада складає 33,24 грн/€1.

Російський рубль трохи зріс у ціні, його курс становить 0,367 грн.

Читайте: Українці почали робити більше вкладів у доларах – у НБУ назвали причину

Курс валют на 17 листопада:

  • $1 – 28,112 грн;
  • €1 – 33,241 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4339 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6741 грн.

Курс валют НБУ на 17 листопада 2020 в Україні

Прогноз курсу долара в листопаді

Курс долара в другому місяці осені коливатиметься в усьому світі у зв’язку із загостренням пандемії коронавірусу та президентськими виборами в США.

Такий прогноз дав інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

Експерт очікує, що курс долара в листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн/$1.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх