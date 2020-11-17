Хакери розмістили прапор “ЛНР” на сайті Миколаївської ОДА

Сайт Миколаївської обласної державної адміністрації зазнав хакерських атак вранці 17 листопада. Зловмисники отримали доступ до веб-сайту та розмістили на ньому зображення з прапором так званої Луганської народної республіки.

На світлині було написано “Слава Новоросії“. Наразі проводяться роботи з усунення технічних несправностей та встановлення осіб, причетних до несанкціонованого втручання.

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На Вінничині хакери здійснювали атаки на сайти університетів

У Вінницькій області група хакерів здійснювала несанкціонований доступ до сайтів вищих навчальних закладів. Зловмисники втручалися у роботу веб-ресурсів та викрадали звідти цінні файли.

Йдеться зокрема про відповіді до іспитів, їх хакери потім продавали студентам. Крім того, під час проведення іспитів зловмисники блокували роботу сайтів.