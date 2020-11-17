Хворі на коронавірус, які лікуються амбулаторно, мають право отримувати безкоштовно всі послуги та ліки, передбачені пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з коронавірусом. Для цього держава виділяє фінансування.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Він зазначив, що держава виділяє достатньо коштів місцевим комунальним лікарням, які є не прибутковими.

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– Люди мають право вимагати, а лікарі зобов’язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Усі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила – і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів у лікарнях, які ці гроші отримують по розподілу за ковідні пакети, – сказав Шмигаль.

Проект державного бюджету 2021 року не передбачає створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом.