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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Хворих на Covid-19 лікуватимуть без підписаних декларацій

Хворого на коронавірус пацієнта лікуватимуть навіть у разі відсутності підписаної декларації з сімейним лікарем.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, декларацію можна буде підписати вже після одужання.

– Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на Covid-19, вам зобов’язана амбулаторія надати меддопомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря, – заявив він.

Читайте: Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн – Степанов

Як укласти декларацію з лікарем?

  • зайдіть на сторінку сервісу Helsi в інтернеті;
  • введіть у пошуку спеціальність лікаря;
  • виберіть район, де ви зареєстровані або проживаєте;
  • виберіть лікаря, зручну дату і час прийому;
  • зареєструйтеся;
  • після того, як ви введете свій номер телефону, має прийти СМС-повідомлення з паролем для входу в систему, пароль збережіть;
  • заповніть поля реєстраційної форми.

Після цього варто додатково зателефонувати до лікарні і запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Традиційно просять принести паспорт та ідентифікаційний код. Але може знадобитися зошит або інші документи.

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