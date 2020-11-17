Хворого на коронавірус пацієнта лікуватимуть навіть у разі відсутності підписаної декларації з сімейним лікарем.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, декларацію можна буде підписати вже після одужання.
– Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на Covid-19, вам зобов’язана амбулаторія надати меддопомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря, – заявив він.
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Як укласти декларацію з лікарем?
- зайдіть на сторінку сервісу Helsi в інтернеті;
- введіть у пошуку спеціальність лікаря;
- виберіть район, де ви зареєстровані або проживаєте;
- виберіть лікаря, зручну дату і час прийому;
- зареєструйтеся;
- після того, як ви введете свій номер телефону, має прийти СМС-повідомлення з паролем для входу в систему, пароль збережіть;
- заповніть поля реєстраційної форми.
Після цього варто додатково зателефонувати до лікарні і запитати, що потрібно для підписання декларації з лікарем. Традиційно просять принести паспорт та ідентифікаційний код. Але може знадобитися зошит або інші документи.