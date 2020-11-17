Карантин вихідного дня: що потрібно змінити, аби був ефект

Карантин вихідного дня триватиме в Україні до 30 листопада. Зроблено це з метою зменшення динаміки захворюваності на коронавірус.

Та після перших карантинних вихідних ми бачимо, що кількість хворих за добу повернулася майже до максимальних значень.

Звичайно, за перші вихідні ми й не могли побачити значного результату. Та, найімовірніше, його не буде і наприкінці листопада.

Можливо, потрібно змінити сам підхід до карантину вихідного дня, аби не знищити економіку і запобігти розповсюдженню Covid-19.

Невдоволення карантином

Попри те, що Кабмін обіцяв допомогти бізнесу, який не працюватиме у період карантину вихідного дня, його зусиль може бути замало.

Згідно з інформацією платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот, за 14-15 листопада сфера громадського харчування втратила приблизно 27% обігу.

І це лише за перші вихідні, під час яких поліції доводилося неодноразово примусово зачиняти окремі заклади. Особливо в областях, де відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

Під час погоджувальної ради у парламенті 16 листопада заявили про реєстрацію постанови щодо рекомендації скасувати карантин вихідного дня.

В проекті закону №4381 пропонували послабити обмеження для окремих сфер бізнесу під час карантину вихідного дня.

Зокрема, документ передбачає можливість для закладів харчування приймати у себе відвідувачів, дозвіл на роботу ТРЦ, фітнес-центрів, закладів культури тощо.

Однак на підтримку ініціативи виступили лише 149 народних депутатів, тому найближчим часом уряд не переглядатиме карантинні обмеження на вікенд.

Нині лікарі кажуть, що найбільше підхоплюють коронавірус не на вулиці чи у магазинах, а вдома, коли хтось приносить вірус в помешкання.

– Найчастіше це діти, які тяжко не хворіють, але можуть переносити інфекцію. Тому нелогічно, що школи продовжують працювати. Друге місце – це офіс, де можна заразитися від хворих співробітників. У нас діє вимога, щоб люди із симптомами захворювання не приходили на роботу, але це не спрацьовує. І третє місце – це транспорт, особливо в наших умовах – люди частіше користуються громадським транспортом, де відбувається дуже тісний контакт, – розповів в ефірі одного з українських телеканалів інфекціоніст Володимир Курпіта.

Тяжіння до ефективності

Влада вважає, що обмеження, які введені нині, допоможуть розірвати ланцюг захворюваності і зменшити кількість хворих хоча б до 7-8 тис на добу.

Та підхід до цього був хаотичний. Фактично закрити вирішили все, окрім найбільш важливих для життя громадян місць.

На думку інфекціоніста Вадима Арістова, до карантину вихідного дня потрібно було готуватися заздалегідь, а не ставити бізнес і людей перед фактом.

– Сама процедура введення карантину вихідного дня була не достатньо розумною. Краще було б наперед оголосити чіткий проект постанови, щоб дати змогу бізнесу підготуватися. А так доводиться за кілька днів переплановувати закупівлі, зменшувати штат тощо. Навіть погана комунікації у цьому питанні веде до збитків, – каже Арістов.

Так, можна припустити, що в України немає часу на те, щоб заздалегідь попередити бізнес. Однак без значної допомоги він просто не протримається.

Але потрібно підходити до обмежень з холодною головою. Можливо, роботу певних установ варто дозволити, адже багато бізнесів дотримуються усіх правил безпеки.

В багатьох ТРЦ обмежують кількість відвідувачів в одному магазині, а персонал працює у масках. Кінотеатри розсаджують людей через одне місце і проводять дезінфекцію у залах.

– Безумовно, потрібно переглянути перелік закладів, які закривають. Всі заклади в економіці розташувати по кривій важливості для суспільства і кривій імовірності розповсюдження інфекції. Тоді ми отримаємо список закладів, які потрібно закривати в останню чергу, наприклад, якщо йтиметься про комендантську годину. Я радий, що мою експертну думку почули, і до рішення уряду внесли дозвіл роботи банків і поштових операторів, – каже інфекціоніст.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також не погоджується із запровадженням карантину вихідного дня, адже це не лише створює низку проблем для бізнесу, але й не торкається деяких важливих питань.

Наприклад, функціонування громадського транспорту, в якому дуже легко підхопити захворювання, та штрафування за неправильне носіння масок в громадських місцях.

– Європейці справді запровадили карантин вихідного дня, але паралельно з цим – і багато серйозних заходів. Протягом тижня є вечірні комендантські години. Тобто з 20.00 до 6.00 нічого не працює. Люди не ходять містом, не сидять у нічних клубах. Запровадили дуже жорсткі штрафи для порушників маскового режиму. Якщо ви в європейському місті вийдете без маски, яка прикриває рот і ніс, до вас підійде поліцейський та одразу оштрафує на €500, – розповідає Пендзин.

Зворотній ефект

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що мобільність населення на вихідних знизилася до рівня весняного локдауну. Здавалося б, можна з оптимізмом дивитися на результативність обмежень.

Однак два дні майже не матимуть ефекту проти хвороби, через яку пацієнтів відправляють на карантин на кілька тижнів.

– З пояснень наших медиків зрозуміло, що для розірвання ланки захворювань потрібно щонайменше два тижні. За два дні розірветься ланка захворювання? Звичайно, ні, – висловлює думку Пендзин.

До цього додається ще “відкладений попит” у деяких закладах. Так, мало в кого є можливість сходити в кіно у будні, але у фітнес-клубах може бути скупчення людей, оскільки змінився їхній звичний графік занять.

У Києві подібне вже спостерігалося. До одного зі столичних фітнес-клубів навіть утворилися черги, чого не було за весь час пандемії.

Звичайно ж, клуб був переповнений відвідувачами. Займатися в масках – самогубство, а зберігати соціальну дистанцію за значної кількості людей у приміщенні неможливо.

Така ситуація може призвести до значного спалаху захворювання, замість очікуваного зниження. Звичайно, фітнес-клубам необхідно стежити за тим, щоб там не перебувало забагато людей.

Врятувати ситуація могло б одне рішення кілька місяців тому – створення системи відстежування контактних осіб.

– Найефективнішим є метод відстежування контактів, коли в усіх областях працюють хаби з медичними розслідувачами. Вони намагаються виявити 90% контактів хворих і переміщують їх на карантин. Це дало б можливість привести епідемію до контрольованих розмірів, – говорить Арістов.

Попри оптимізм влади щодо карантину вихідного дня, реально він майже не знижує ризик захворіти. Навіть якщо за кілька тижнів якимось дивом і вдасться перервати ланку захворювання, то вона швидко відновиться.

Більш дієвим був би повний локдаун, разом з великою інформаційною кампанією, яка б дала можливість набагато краще зрозуміти, що збільшення кількості випадків захворювання на Covid-19 залежить лише від нас.

А також було б непогано дати змогу всім побачити, що чекає кожного українця, якщо ситуація погіршуватиметься і надалі. Переповнені лікарні – це лише початок.