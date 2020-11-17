У Києві станом на 17 листопада зафіксували 1 143 нових випадки коронавірусу, всього захворіло 52 642 особи.

За період пандемії від ускладнень померло 976 киян, водночас вилікуватися вдалося 18 767 пацієнтам.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: