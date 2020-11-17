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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Лисенко втретє стане мером Сум

Під час повторного голосування на виборах мера у Сумах чинний міський голова Олександр Лисенко набирає понад 60% голосів.

За попередніми результатами голосування у двох районних територіальних виборчих комісіях – Зарічній та Ковпаківській, Лисенко випереджає Вадима Акпєрова на 9 879 голосів.

Зокрема, у Ковпаківському районі за Лисенка проголосував 61% виборців, за Акпєрова – 39%.

У Зарічному районі майже аналогічна картина: за Лисенка – 62%, за Акпєрова – 38%.

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У середу, 18 листопада, протоколи районних комісій передадуть до міської комісії, де мають оголосити остаточні результати виборів мера Сум.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

ЦВК 17 листопада оголосила офіційні результати другого туру у чотирьох з семи міст, де повторне голосування відбулося 15 листопада.

Зокрема, у Краматорську 57,85% виборців віддали свої голоси за Олександра Гончаренка, в Українці за Олександра Туренка – 51,5%, у Херсоні за Ігоря Колихаєва – 63,59%, у Кам’янець-Подільському за Михайла Посітка – 58,33%.

Офіційних результатів щодо виборів мерів у Луцьку, Сумах та Одесі ще немає.

Джерело: Суспільне

Фото: Dreamstime

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