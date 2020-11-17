ММКІ постачає у лікарні Маріуполя кисень для пацієнтів з Covid-19

Меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест забезпечує маріупольські міські лікарні киснем для пацієнтів з коронавірусом.
З початку листопада в медустанови міста відвантажено майже 40 тис. кубометрів кисню. Заявки медустанов виконуються в повному обсязі і на безоплатній основі, відзначили на підприємстві.
Медики відзначають, що основна проблема під час коронавірусної хвороби – зниження рівня кисню в крові до небезпечних для життя показників.
Важкі форми Covid-19 вимагають лікування в лікарні, де пацієнт отримує кисень для підтримки необхідного рівня сатурації, що сприяє більш інтенсивному процесу відновлення і скорочує проведений в лікарні час.
У зв’язку зі збільшенням кількості пацієнтів, які потребують лікування в умовах стаціонару, з початку осені потреби лікарень в кисні критично зросли.
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Найбільш необхідний кисень в міськлікарні №9, з 9 до 15 листопада доставлено 1 325 балонів кисню. У міськлікарні №4 відвантажили 617 балонів, в лікарню швидкої медичної допомоги – 419 балонів і 244 балонів кисню в лікарню №1.
– Кисень – це життя для хворих на коронавірус. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні життєво необхідним елементом в повному обсязі. За необхідності готові збільшити обсяги постачання, – зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.
Вирішувати проблему накопичення шлаків потрібно разом із владою – гендиректор ММКІ
Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча продовжує реалізацію програми, яка дозволить вирішити проблему накопичення шлаків.
Генеральний директор ММКІ Тарас Шевченко підкреслив, що в світі існує практика використання металургійних шлаків, які є відмінним будівельним матеріалом для домобудівних комбінатів, комбінатів залізобетонних виробів.
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