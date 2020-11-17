17 листопада ситуація з коронавірусом у світі продовжує бути напруженою. У країнах діють карантинні заходи, а науковці працюють над вакциною проти Covid-19. Посилити заходи можуть і в Україні, в Кабміні назвали умову запровадження додаткових обмежень.

Станом на вівторок на планеті коронавірус підтвердили у понад 55,3 млн осіб. Померло від вірусу понад 1,3 млн мешканців, одужати вдалося понад 38,4 млн пацієнтів.

Найскладніша епідситуація у США, Індії, Бразилії, Франції та Росії.

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В Україні 17 листопада зафіксували 557 657 підтверджених і 11 968 нових випадків інфікування Covid-19.

Найскладніша ситуація з коронавірусом у Харківській, Львівській, Одеській областях і Києві.

Через складну епідситуацію у країнах світу триває дія жорстких карантинних обмеженнь, серед них низка європейських держав – Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Греція, Швеція.

Крім жорстких обмежень усередині країни, деякі держави боротимуться з поширенням вірусу і заходами щодо туристів. Наприклад, в Іспанії запроваджують штрафи до €6 тис. для мандрівників, які перетинають кордон без наявності негативного результату тесту на коронавірус.

Працюють у світі і над вакциною проти коронавірусу. Так, індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech почала третю фазу клінічних випробувань речовини. ВООЗ хоча і покладає великі надії на вакцину, однак зазначає, що подолати коронавірус лише за допомогою речовини не вийде. Для цього потрібно буде дотримуватися карантинних заходів.

Про важливість обмежувальних заходів в боротьбі з пандемією говорять і в українському уряді. Глава Кабміну Денис Шмигаль назвав умову, за якої в Україні можуть ще більше посилити заходи. Це трапиться, якщо карантин вихідного дня протягом декількох тижнів не покаже позитивний результат.

Також стало відомо, що в Україні запровадять автоматичні штрафи за порушення самоізоляції.

Водночас в країні готуються до необхідності розгортання мобільних госпіталів. Для цього уряд виділив 118 млн грн, гроші надійдуть до Києва, Одеси і Краматорська.

Коронавірус в Україні

В Україні з початку пандемії зафіксували 9 856 летальних випадків від коронавірусу, за добу померло 159 осіб.

Одужати вдалося 250 983 українцям, за день – 6 786 пацієнтам.

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