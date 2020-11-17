Нова дата другого туру виборів у Кривому Розі

Другий тур місцевих виборів 2020 року в Кривому Розі перенесли на 6 грудня.

Таке рішення ухвалила міська територіальна виборча комісія голосами 12 членів.

ТВК також отримала заяву чинного міського голови Юрія Вілкула про зняття своєї кандидатури з виборів.

Чому знявся Вілкул

13 листопада за день до 71-го дня народження Вілкула госпіталізували до Інституту серця.

Через декілька днів мер повідомив, що стан здоров’я не дозволяє йому боротися в другому турі місцевих виборів 2020 року.

Читайте: ЦВК назвала явку на другий тур місцевих виборів

Хто замість Вілкула

6 грудня жителі Кривого Рогу, які прийдуть на виборчі дільниці, побачать у бюлетенях прізвища Дмитра Шевчика від Слуги народу та Костянтина Павлова від Опозиційної платформи – За життя.

Саме останній отримав шанс стати новим мером після відмови Вілкула.

Джерело: ОПОРА