Після одуження від коронавірусу 10% людей можуть бути його носіями. Необхідно повторно здавати ПЛР-тест на Covid-19.

Про це заявив завідувач лабораторією імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський в інтерв’ю інформаційному агентству. Він розповів, що тестування потрібно продовжувати та удосконалювати, бо у великої кількості людей симптомів вірусу немає, але вони можуть передавати його.

– Тестування важливе не стільки для постановки діагнозу, скільки для його зняття, адже після одужання багато інфікованих продовжують виділяти вірус. У величезної кількості заражених немає симптоматики, але вони передають вірус. Таких людей треба виявляти, – сказав Волянський.

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Він вважає неправильним припинення самоізоляції без здачі повторного тесту на коронавірус. Волянський наголошує, що необхідно тестуватись, аби упевнитися, що після одужання людина не може передавати коронавірус.

Масове тестування на Covid-19 в Україні: чи потрібне та скільки коштуватиме

Словаччина вже вдруге провела масове тестування у країні. В результаті 1% жителів були безсимптомними носіями коронавірусу.

МОЗ підрахувало, що протестувати українців коштуватиме орієнтовно 120 млрд грн. Активісти провели свої підрахунки, і у них вийшло значно менше – 4,5 млрд грн. Щодо того, чи варто подібну ініціативу впроваджувати в Україні, тривають дискусії.