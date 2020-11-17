Публікуйте у соцмережах: Зеленський запустив міжнародний флешмоб

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеопривітанні закликав країни, які є членами ЮНЕСКО, підтримати флешмоб України та розповісти про те, що для кожної держави означає організація.

Українське відеопривітання демонструє всі об’єкти матеріальної та нематеріальної спадщини України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема Софійський собор, традицію косівської розписної кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини тощо.

– Україна запрошує публікувати на офіційних каналах та в соціальних мережах відеоролики про значення організації для кожної держави, – запустив флешмоб Зеленський.

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Чорнобильська зона може стати Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО

Міністерство культури України хоче внести деякі об’єкти Чорнобильської зони до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Перед цим відомство, зокрема планує упорядкувати процедуру відвідування, розробити нові цікаві маршрути, забезпечити якісну інфраструктуру, навчити гідів, поліпшити безпеку, а також створити для зони відчуження власний туристичний бренд.