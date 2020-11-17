Рада прийняла законопроект про погашення боргів Укрнафти

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №4119, який передбачає погашення податкових боргів Укрнафти на суму у 30,35 млрд грн.

За документ проголосували 283 народних депутатів на засіданні 17 листопада.

Закон передбачає, що спочатку Нафтогаз отримає від Кабінету міністрів 32,3 млрд грн компенсації за поставки газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,95 млрд грн.

Після цього Нафтогаз повинен заплатити Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн), і авансовий платіж за газ майбутньої видобутку 24,1 млрд грн.

Читайте: У Раді не вистачило голосів для пом’якшення карантину вихідного дня

Додаткові грошові зобов’язання по ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть в Укрнафти у результаті операцій купівлі-продажу газу з НАК, складуть 6,2 млрд грн.

З цього випливає, що сумарний обсяг надходжень до спецфонду держбюджету в рамках операцій між компаніями складе 42,5 млрд грн.

Очікується, що з цих коштів Укрнафта погасить 30,35 млрд грн боргів.

У разі відрахування компенсації, яку повинен отримати Нафтогаз, виникає залишок 10,3 млрд грн.

8,9 млрд грн перенаправлять на фінансування Фонду боротьби з коронавірусом, а 1,4 млрд грн на фінансування зарплат шахтарям.

Рада відмовилась вводити касові апарати

Верховна Рада України відмовилась запроваджувати касові апарати для підприємців за пропозицією законопроекту №4313 -Д .

Проти відповідного проекту закону проголосували 288 народних депутатів.