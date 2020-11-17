Молоді люди почали все важче переносити коронавірусну хворобу.

Про це в в ефірі програми Свобода слова на ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Зі зростанням статистики ми бачимо вже ускладнення випадків захворювання у молодих людей, вони дуже важко переносять коронавірус, – сказав Степанов.

Також він підкреслив, що в МОЗ попереджали про необхідність введення карантину вихідного дня за тиждень до його введення.

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Водночас очільник відомства вважає, що при скасуванні усіх карантинних заходів в Україні фіксуватимуть щоденний приріст хворих у 35 тис. осіб.

Карантин вихідного дня можуть скасувати

З 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Він передбачає посилення заходів безпеки щодо протидії коронавірусу на вихідні. У цей період не можуть працювати заклади громадського харчування, культурні установи, торгові центри тощо.

16 листопада у Верховній Раді зареєстрували проект закону про скасування карантину вихідного дня. Віце-спікер ВР Олена Кондратюк виступила з підтримкою документу.