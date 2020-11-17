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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

У Рівненській області призначили нового очільника Нацполіції

Новим керівником Нацполіції у Рівненській області став полковник Олексій Камишанський.

Його представили колегам 17 листопада.

Він змінив на цій посаді Валерія Самчука, який полишив службу за станом здоров’я.

Читайте: Зеленський змінив глав СБУ у трьох областях та Києві

Олексій Камишанський зазначив, що дня нього велика честь та відповідальність займати цю посаду.

Нове керівництво СБУ

Наприкінці жовтня у керівництві СБУ відбулися кадрові зміни. Президент України Володимир Зеленський змінив очільників служби у Сумській, Волинській та Хмельницькій областях.

У Волинській області він призначив Миколу Лисененка, у Сумській – Руслана Григоренка, у Хмельницькій – Тараса Цюцюру.

Детальніше про кадрові зміни у СБУ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МВС

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