В Україні станом на ранок 17 листопада зафіксували 11 968 нових випадків Covid-19. З початку пандемії у країні зафіксували 557 657 випадків інфікування.

6 786 пацієнтів одужали за останню добу, загалом – 250 983.

За останній день в Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 159 людей. Загалом у країні 9 856 летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Де найбільша кількість інфікованих:

Місто Київ – 1 143 Дніпропетровська область – 808 Одеська область – 761 Черкаська область – 755 Запорізька область – 734

Коронавірус у регіонах:

м. Київ – 52 642 випадки;

Вінницька область – 14 103 випадки;

Волинська область – 19 297 випадків;

Дніпропетровська область – 22 877 випадків;

Донецька область – 17 713 випадків;

Житомирська область – 23 447 випадків;

Закарпатська область – 19 826 випадків;

Запорізька область – 20 025 випадків;

Івано-Франківська область – 28 972 випадки;

Київська область – 25 787 випадків;

Кіровоградська область – 3 753 випадки;

Луганська область – 5 215 випадків;

Львівська область – 37 970 випадків;

Миколаївська область – 12 998 випадків;

Одеська область – 34 176 випадків;

Полтавська область – 15 884 випадки;

Рівненська область – 25 596 випадків;

Сумська область – 18 903 випадки;

Тернопільська область – 23 938 випадків;

Харківська область – 48 586 випадків;

Херсонська область – 7 357 випадків;

Хмельницька область – 23 547 випадків;

Черкаська область – 14 233 випадки;

Чернівецька область – 28 692 випадки;

Чернігівська область – 12 120 випадків.

Коронавірус в Україні

Для порівняння станом на 16 листопада в Україні на коронавірус захворіли 9 832 людини.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 244 197 пацієнтам, за добу – 2 753 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 697 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 94 хворих.