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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні майже 12 тис. хворих на Covid-19 за добу: де найбільше інфікованих

В Україні станом на ранок 17 листопада зафіксували 11 968 нових випадків Covid-19. З початку пандемії у країні зафіксували 557 657 випадків інфікування.

6 786 пацієнтів одужали за останню добу, загалом – 250 983.

За останній день в Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 159 людей. Загалом у країні 9 856 летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Де найбільша кількість інфікованих:

  1. Місто Київ – 1 143
  2. Дніпропетровська область – 808
  3. Одеська область – 761
  4. Черкаська область – 755
  5. Запорізька область – 734

Коронавірус у регіонах:

  • м. Київ – 52 642 випадки;
  • Вінницька область – 14 103 випадки;
  • Волинська область – 19 297 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
  • Донецька область – 17 713 випадків;
  • Житомирська область – 23 447 випадків;
  • Закарпатська область – 19 826 випадків;
  • Запорізька область – 20 025 випадків;
  • Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
  • Київська область – 25 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 753 випадки;
  • Луганська область – 5 215 випадків;
  • Львівська область – 37 970 випадків;
  • Миколаївська область – 12 998 випадків;
  • Одеська область – 34 176 випадків;
  • Полтавська область – 15 884 випадки;
  • Рівненська область – 25 596 випадків;
  • Сумська область – 18 903 випадки;
  • Тернопільська область – 23 938 випадків;
  • Харківська область – 48 586 випадків;
  • Херсонська область – 7 357 випадків;
  • Хмельницька область – 23 547 випадків;
  • Черкаська область – 14 233 випадки;
  • Чернівецька область – 28 692 випадки;
  • Чернігівська область – 12 120 випадків.
  • Коронавірус в Україні

Для порівняння станом на  16 листопада в Україні на коронавірус захворіли  9 832 людини.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 244 197 пацієнтам, за добу – 2 753 хворим.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 697 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 94 хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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