В Україні станом на ранок 17 листопада зафіксували 11 968 нових випадків Covid-19. З початку пандемії у країні зафіксували 557 657 випадків інфікування.
6 786 пацієнтів одужали за останню добу, загалом – 250 983.
За останній день в Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 159 людей. Загалом у країні 9 856 летальних випадків.
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Де найбільша кількість інфікованих:
- Місто Київ – 1 143
- Дніпропетровська область – 808
- Одеська область – 761
- Черкаська область – 755
- Запорізька область – 734
Коронавірус у регіонах:
- м. Київ – 52 642 випадки;
- Вінницька область – 14 103 випадки;
- Волинська область – 19 297 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
- Донецька область – 17 713 випадків;
- Житомирська область – 23 447 випадків;
- Закарпатська область – 19 826 випадків;
- Запорізька область – 20 025 випадків;
- Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
- Київська область – 25 787 випадків;
- Кіровоградська область – 3 753 випадки;
- Луганська область – 5 215 випадків;
- Львівська область – 37 970 випадків;
- Миколаївська область – 12 998 випадків;
- Одеська область – 34 176 випадків;
- Полтавська область – 15 884 випадки;
- Рівненська область – 25 596 випадків;
- Сумська область – 18 903 випадки;
- Тернопільська область – 23 938 випадків;
- Харківська область – 48 586 випадків;
- Херсонська область – 7 357 випадків;
- Хмельницька область – 23 547 випадків;
- Черкаська область – 14 233 випадки;
- Чернівецька область – 28 692 випадки;
- Чернігівська область – 12 120 випадків.
- Коронавірус в Україні
Для порівняння станом на 16 листопада в Україні на коронавірус захворіли 9 832 людини.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 244 197 пацієнтам, за добу – 2 753 хворим.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 9 697 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 94 хворих.