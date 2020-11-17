В Україні запровадять автоматичні штрафи за порушення самоізоляції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над запровадженням цифровізації збору інформації про інфекційні захворювання та електронного напрямку на ПЛР-тестування для приборкання коронавірусу.

Про це він повідомив на пленарному засіданні у Верховій Раді 17 листопада.

– Сьогодні хочу представити п’ять цифрових рішень, які повинні допомогти приборкати пандемію в Україні, які будуть запроваджені найближчим часом, – сказав Шмигаль.

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За словами прем’єр-міністра, йдеться про цифровізацію та централізацію збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань, вдосконалення мобільного додатка Дій вдома із запровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції, запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми Доступні ліки на антибіотики для боротьби з коронавірусом.

Також про введення електронного напрямку на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги та запровадження QR-кодів для публічних місць.

Запровадження локдауну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, якщо в найближчі кілька тижнів карантин вихідного дня не покаже перші результати, уряд готуватиметься до запровадження локдауну, який триватиме три тижні.

Він підкреслив, що щоденне виконання карантину відтягує запровадження більш жорстких заходів.

Також Шмигаль додав, що після запровадження карантину вихідного дня у великих містах України на вихідні значно зменшилася мобільність людей.