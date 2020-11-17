Вакцини від Covid-19, що містять РНК або ДНК, можуть спричинити рак

Вакцина від американської компанії Pfizer може призвести до негативних побічних ефектів. Про це розповів Андрій Волянський – лікар-імунолог Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова.

Річ у тому, що препарати з РНК та ДНК раніше не застосовувалися масово. Вакцина від Pfizer виготовлена саме на основі РНК. Її висока ефективність може стати наслідком серйозних аутоімунних та онкологічних захворювань.

– Побічні ефекти такої вакцинації можуть проявитися через кілька років, – каже лікар.

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Також імунолог роз’яснив ситуацію щодо мутацій коронавірусу. За його словами, мутації у вірусі Covid-19 можуть відбуватися щосекунди. Однак лише деякі з них закріплюються.

– За час пандемії виявили велику кількість ізолятів (віруси, властивості яких не досліджені, – Ред.). Але такі випадки – це локальні мутації. Важливих змін коронавірусу немає.

Поки немає значних мутацій Covid-19, тестування та вакцина будуть ефективними. У протилежному випадку доведеться створювати нову систему тестувань та препарати. Волянський не відкидає, що такі мутації можуть трапитися у майбутньому.

Американська вакцина від Pfizer

На початку листопада фармацевтична компанія Pfizer завершила тестування вакцини від коронавірусу. Виробники повідомили, що препарат має 90% ефективності. Багато країн уже висловили намір придбати вакцину.