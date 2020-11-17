Після того, як міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі місцевих виборів, у повторному голосуванні візьмуть участь кандидат від партії Слуга народу Дмитро Шевчик і кандидат від Опозиційної платформи – За життя Костянтин Павлов.

Голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська пояснила, що відповідно до ч. 4 ст. 281 Виборчого кодексу, до бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на посаду міського голови, які за підсумками голосування отримали найбільшу кількість голосів.

Дату повторного голосування поки не призначили.

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17 листопада чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул відмовився брати участь у другому турі місцевих виборів.

Він пояснив, що має проблеми зі здоров’ям і потребує госпіталізації. Юрій Вілкул вже двічі посідав пост міського голови Кривого Рогу.