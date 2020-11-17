В українських аптеках продають тести на коронавірус, які можна вільно придбати і самостійно провести тестування.

Що продають і наскільки таке тестування ефективне, дізнавалися Факти ICTV.

Швидкі тести на кшталт ІФА

Майже у кожній аптеці усім охочим запропонують придбати приблизно за 400 грн швидкий тест на антитіла до коронавірусу.

Це не ІФА, говорять спеціалісти, а тестування, яке використовує подібну технологію. Людина вдома може самостійно зробити забір крові, помістити її в заглиблення на тесті, додати відповідний розчин і визначити результат.

– Під час ІФА забарвлення зчитує апарат, а не людина. Тут же це робить людське око, що накладає певні обмеження, – говорить стратег, інфекціоніст, консультант з управління Вадим Арістов.

За словами фахівця, цей тест недостатньо чутливий, великий ризик хибності.

– Сама технологія має недостатню чутливість. Якщо він позитивний, то це не обов’язково так. І навпаки, – додає він.

За його словами, такі тести варто використовувати лише у віддалених населених пунктах, де є проблема з доступом до лікарень та лабораторій.

– Для цікавості чи у віддалених районах, де немає лабораторій. Якщо людина у селі інфікувалася, лікувалася у місті чи районі, а потім повернулася додому і хоче якусь інформацію для себе дізнатися, тоді його можна використовувати, – пояснює Вадим Арістов.







Які тести на коронавірус продаються в аптеках і чи варто їх купувати / 2 фотографии

Крім того, варто пам’ятати, що це тест на антитіла, який демонструє лише наявність у крові антитіл, які з’являються лише на пізніх етапах хвороби. Для первинного тестування він не підходить.

– Тести ефективні певною мірою, вони можуть визначити антитіла. Але це як почути луну минулої війни. Для ухвалення рішень щодо самоізоляції чи лікування його використовувати не можна, – коментує інфекціоніст.

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ПЛР у лапках

Крім того, за словами працівників аптеки, в Україні можна придбати інший вид тесту. За їхньою інформацією, це ПЛР-тест, під час якого досліджується мазок з носоглотки. Однак щоб його знайти, треба побігати – він є не у кожному пункті продажу.

У районі метро Позняки ми відвідали сім аптек, у жодній з них такого тесту не було. Хоча працівники закладів запевняють, вони з’являться у продажу найближчим часом, ціна поки невідома.

– Це ПЛР у лапках. Справжній ПЛР – це тест, для якого потрібна лабораторія, де кілька годин добувають генетичний матеріал зі зразка і знаходять у ньому вірус. Те, що продається, ймовірно, антигенний тест. Це подібна швидка механіка, але він визначає не антитіла, а антигени, – коментує Вадим Арістов.

За його словами, це прогресивніший підхід, адже за допомогою нього можна визначити вірус значно раніше. Але він також має певні обмеження, тест визначає хворобу лише у випадку, коли вірусу дуже багато у носоглотці.

– Такі тести ефективні на прохідній заводу, коли швидко треба зробити велику кількість тестувань, щоб виявити працівника, якого треба ізолювати. Таке застосування має сенс, – додає фахівець.

Його можна використовувати на перших етапах захворювання, однак він також може помилятися. Це залежить від того, наскільки людина ефективно зробила забір матеріалу, які маніпуляції вона провела, чи не допустила додаткового впливу на відібраний мазок.

– Після такого тесту також не варто ухвалювати рішення щодо наявності чи відсутності хвороби, початку та припинення самоізоляції, припинення та відновлення контактів з іншими людьми, – підсумовує Вадим Арістов.

Лише ПЛР нині є ефективним методом визначити коронавірус.

Тест на коронавірус

У МОЗ заявляли, що за допомогою швидких тестів на коронавірус намагатимуться зменшити навантаження на лабораторії.

В Україні нині закуповують тести на антиген.

Детальніше про тестування на коронавірус читайте на Фактах ICTV.