Уряд завершує роботу над проектом держбюджету 2021, і в до кінця тижня він буде у Верховній Раді.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

Він наголосив, що ухвалення головного фінансового документа країни – одна з умов подальшої співпраці з МВФ, тому Мінфін сьогодні активно контактує з його представниками.

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– До кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання в Раду, – додав Мокан.

Держбюджет 2021

5 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект про державний бюджет на 2021 рік. У першому читанні за нього проголосували 275 народних депутатів.

Детальніше про ухвалення державного бюджету на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.