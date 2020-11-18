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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Готові збільшити кількість удвічі – Зеленський про ліжка для хворих на Covid-19

У разі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні готові майже удвічі збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19.

Про це під час відеозвернення 18 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Нині є 50 тис. ліжок для хворих на Covid-19. Сьогодні ми готові у разі потреби оперативно збільшити цю кількість майже удвічі – до 91 тис. ліжок, – уточнив Володимир Зеленський.

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За його словами, у країні також на минулому тижні додали 5 тис. ліжок з централізованим киснем і концентраторами, у планах – збільшити цю кількість ще на кілька тисяч.

Проблема з ліжками для хворих на Covid-19

Через збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні може виникнути проблема з ліжками для таких пацієнтів.

Спочатку для хворих виділили 50 тис. місць. Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявляв про те, що їхню кількість можуть збільшити до 83 тис.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Pixabay

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