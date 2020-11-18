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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

В Україні перший випадок коронавірусу зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Інфікувався чоловік, який 26 лютого повернувся з дружиною з подорожі до Італії.

А перша смерть від Covid-19 зафіксована 13 березня – у Радомишлі Житомирсько області померла 71-річна жінка.

Нині кількість заражених українців вже перевищила півмільйона, а померлих від ускладнень – понад 10 тис.

Актуальну статистику та динаміку захворювання коронавірусом Covid-19 в Україні дивіться на онлайн-карті Центру громадського здоров’я та РНБО.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Після жорсткого локдауну навесні влада кілька разів продовжували карантинні заходи. Востаннє так званий адаптивний карантин продовжили до кінця 2020 року.

В його межах – на вихідні щонайменше до кінця листопада – запровадили крантин вихідного дня (з 00.00 суботи до 00.00 понеділка).

У вихідні працюють лише об’єкти критичної інфраструктури, зокрема продовольчі магазини, аптеки та транспорт.

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