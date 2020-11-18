У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакцина від коронавірусу в Україні коштуватиме сім доларів (197 грн) за одну дозу. Однак зазначимо, що повноцінна вакинація потребує двократного введення препарту, тому сума збільшується до $14.

Про це головний санлікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі одного телеканалу.

Він зазначив, що домовленість по системі COVAX передбачає виділення восьми мільйонів доз для України. Ця кількість буде надано безкоштовно, але крім цього можна ще закупити додаткові дози за спеціальною ціною.

– Одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінна щеплення, дві дози – $14, – сказав Ляшко.

Ляшко додав, що закладені в плані бюджету на 2021 рік 2,6 млрд грн можуть витратити на покупку додаткових доз препаратів.

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Вакцинація від Covid-19

У першій половині 2021 року чотири млн українців отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу. Насамперед препарат отримають медики, вчителі, правоохоронці та літні люди. Серед цих категорій отримані вакцини розподілять рівномірно.

Таку можливість Україна отримала через співпрацю з Covax (механізм глобального розподілу вакцин, – Ред.).