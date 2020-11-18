Кабмін схвалив пропозиції Мінцифри щодо виключення довідки про склад сім’ї з переліку документів, які потрібні для оформлення шести держпослуг.

Нововведення торкнеться таких послуг:

призначення виплат у разі загибелі, смерті, інвалідності чи втрати працездатності військовослужбовця;

оформлення фінансового відшкодування за догляд ветеранів війни;

виплати одноразової допомоги у разі смерті, поранення, звільнення чи інвалідності працівника Держспецзв’язку;

виплати компенсації працівникам служби цивільного захисту за оренду житла;

продовження чи скорочення терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства;

отримання військовими житла чи компенсації за утримання власної квартири.

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– Ми продовжуємо боротися з бюрократією. Сьогодні повністю ліквідували такий рудимент, як довідка про склад сім’ї. Відтепер немає жодної послуги, що пов’язана з цією довідкою. Людям буде простіше отримувати держпослуги, — зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оновлення Дії

Міністерство цифрової трансформації оновило мобільний додаток Дія і додало низку документів. Тепер у водіїв з’явилася можливість поширити техпаспорт на авто на тих, хто користується транспортним засобом.

Також доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.

Водночас Мінцифри запустило шеринг цифрового документа, який дозволяє поділитися його цифровою копією. Крім іншого з’явилася можливість сплатити штраф за порушення ПДР та борги виконавчих проваджень.

Оновили і послуги для бізнесу. Тепер відкрити власну справу як фізична особа-підприємець можна за 15 хвилин. А ще на порталі Дія за 30 хвилин можна зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю.