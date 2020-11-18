PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

На Одещині уже продають новорічні сосни – яка ціна

На Одещині у Савранському лісовому господарстві уже розпочали продаж сосен до Нового року. А у місті Кодима висадили плантацію новорічних ялинок. Це молоді дерева, які вирощуть спеціально до зимового свята.

Працівники лісового господарства розповіли, що цього року висадили три тис. саджанців.

Ціни на сосни:

  • 50 см – від 54 грн;
  • 1-1,5 м – 90 грн;
  • 1,5-2 м – 102 грн;
  • 2-2,5 м – 114 грн.

Читайте: На сніг не варто розраховувати: прогноз погоди на Новий рік 2021 в Україні

Ялинки у Франції стали предметом першої необхідності

Попри пандемію коронавірусу та посилення карантинних заходів у всьому світі у Франції дозволили продаж ялинок. Новорічні дерева влада назвала предметом першої необхідності.

Очільник Міністерства сільського господарства заявив, що це дуже важливо для французьких сімей. Ялинки повинні продавати на вулиці та відкритих ринках.

Джерело: Думская

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка