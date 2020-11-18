На Одещині уже продають новорічні сосни – яка ціна

На Одещині у Савранському лісовому господарстві уже розпочали продаж сосен до Нового року. А у місті Кодима висадили плантацію новорічних ялинок. Це молоді дерева, які вирощуть спеціально до зимового свята.

Працівники лісового господарства розповіли, що цього року висадили три тис. саджанців.

Ціни на сосни:

50 см – від 54 грн;

1-1,5 м – 90 грн;

1,5-2 м – 102 грн;

2-2,5 м – 114 грн.

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Ялинки у Франції стали предметом першої необхідності

Попри пандемію коронавірусу та посилення карантинних заходів у всьому світі у Франції дозволили продаж ялинок. Новорічні дерева влада назвала предметом першої необхідності.

Очільник Міністерства сільського господарства заявив, що це дуже важливо для французьких сімей. Ялинки повинні продавати на вулиці та відкритих ринках.