Отримав позитивний тест на коронавірус, тому перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, повідомив у соцмережі мер Кременчука Віталій Малецький.
Зараз, за його словами, дуже напружений час через підготовку першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, проте пообіцяв, що вона відбудеться.
– Знаю, що хворіють ще кілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату, – наголосив він.
Читайте: Голова Одеської ОДА захворів на коронавірус
Доброго вечора, друзі!
Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на…
Опубликовано Віталій Малецький Среда, 18 ноября 2020 г.
Коронавірус у мера Миколаєва
10 листопада чинний мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.
Через захворювання очільник міста перебуває на самоізоляції.