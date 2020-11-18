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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Працюю дистанційно: мер Кременчука Малецький захворів на Covid-19

Отримав позитивний тест на коронавірус, тому перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, повідомив у соцмережі мер Кременчука Віталій Малецький.

Зараз, за його словами, дуже напружений час через підготовку першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, проте пообіцяв, що вона відбудеться.

– Знаю, що хворіють ще кілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату, – наголосив він.

Читайте: Голова Одеської ОДА захворів на коронавірус

 

Доброго вечора, друзі!
Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на…

Опубликовано Віталій Малецький Среда, 18 ноября 2020 г.

Коронавірус у мера Миколаєва

10 листопада чинний мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус.

Через захворювання очільник міста перебуває на самоізоляції.

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