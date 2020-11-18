Отримав позитивний тест на коронавірус, тому перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, повідомив у соцмережі мер Кременчука Віталій Малецький.

Зараз, за його словами, дуже напружений час через підготовку першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, проте пообіцяв, що вона відбудеться.

– Знаю, що хворіють ще кілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату, – наголосив він.

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