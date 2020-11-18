Коронавірус в Україні та світі не відступає. 18 листопада стало відомо про понад 200 тис. нових випадків коронавірусу серед жителів планети. За весь період пандемії інфікувалося 55 562 616 осіб, летальних випадків зареєстровано 1 337 343.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія.

Станом на 18 листопада в Україні Covid-19 зафіксували у 570 153 осіб. За останню добу позитивні тести отримали ще 12 496 людей. 10 112 українців померли внаслідок ускладнень від хвороби, за добу зафіксовано 256 смертей.

Рекордна кількість заражень за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що за минулий тиждень у світі діагностували рекордну кількість Covid-19. Інфікувалися понад 4 млн осіб – це найвищий показник за весь період пандемії.

Крім того, зареєстрували 59 699 летальних випадків. Найбільше хворих за тиждень виявили у США – коронавірусом заразилося понад 1 млн жителів. За останні 24 год загинули понад півтори тис. пацієнтів.

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Франція за кількістю інфікувань подолала позначку у 2 млн. Проте у країні активно готуються до Різдва – ялинки оголосили товаром першої необхідності.

Не покращується ситуація і на Сході. У Туреччині також посилили карантин – кафе та ресторани працюють тільки навиніс. Школи переведуть на дистанційне навчання, кінотеатри закрили щонайменше до кінця року. У вихідні запровадили комендантську годину.

Через карантинні обмеження розпочалися протести у Словачинні. Напередодні влада оголосила про спад захворюваності, однак карантин не послабила. Люди вимагають скасування маскового режиму та обмежень на зібрання.

Китайська вакцина проти коронавірусу

У Китаї завершили другий етап тестувань препарату від Covid-19. Вакцина проявила високу ефективність та швидку імунну реакцію. У випробуваннях взяло участь 700 добровольців.

Ситуація у столиці України

18 листопада позитивні тести отримали 1 213 киян, всього інфікувалося 53 855 мешканців Києва. За останню добу зафіксовано 23 летальних випадки. За період пандемії загинуло 1 013 киян.

Водночас влада заявляє, що не запроваджуватиме повний локдаун у Києві. Радник мера столиці Віталія Кличка Володимир Бондаренко повідомив про ініціативу щодо контролю хворих та контакних осіб за допомогою додатку Дія.