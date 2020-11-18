Шмигаль повідомив про закупівлю 6 млн експрес-тестів для діагностики коронавірусу

Україна закупить 6 млн експрес-тестів. Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення Уряду про виділення 1 млрд грн на їх закупівлю.

Про це на засіданні Кабміну 18 листопада заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте: Наразі немає необхідності розгортання мобільних госпіталів – Шмигаль

– Тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування, – пояснив Шмигаль.

Ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей.

– Додаткові кошти також будуть направлені в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів, – додав він.

Рада відмовилась пом’якшувати карантин

Верховна Рада України не підтримала постанову №4381, відповідно до якої могли пом’якшити карантин вихідного дня.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 17 листопада проголосували 149 депутатів.