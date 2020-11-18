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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Тест ще позитивний, але почуваюся добре: Зеленський про лікування Covid-19

Президент України Володимир Зеленський повторно отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус.  Попри це очільник держави запевняє, що почувається добре, та очікує на одужання вже найближчим часом.

Також Зеленський зазначив, що температура тіла знижується і повернувся нюх.

– Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного.

Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботі піднімається.

Зеленський висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

Читайте: Почуваюся добре: хворий на коронавірус Зеленський звернувся до українців

Коронавірус у Зеленського

Уже майже тиждень Володимир Зеленський перебуває у Феофанії через захворювання на коронавірус.

Він записав звернення до українців, під час якого подякував громадянам за підтримку.

Більше новин про лікування Зеленського від коронавірусу у Феофанії читайте на Фактах ICTV.

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