Президент України Володимир Зеленський повторно отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Попри це очільник держави запевняє, що почувається добре, та очікує на одужання вже найближчим часом.

Також Зеленський зазначив, що температура тіла знижується і повернувся нюх.

– Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного. Запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються. Температура знижується. А бажання повернутися до живої роботі піднімається.

Зеленський висловив надію, що наступне відео буде записувати вже не з лікарні.

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Коронавірус у Зеленського

Уже майже тиждень Володимир Зеленський перебуває у Феофанії через захворювання на коронавірус.

Він записав звернення до українців, під час якого подякував громадянам за підтримку.

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