З початку пандемії у мережі з’явилося багато чуток, що вживання часнику та цибулі може захищати від інфікування коронавірусом.

Доктор медичних наук та лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська спростувала такі припущення.

– У цих продуктах містяться природні фітонциди, які гіпотетично можуть вплинути на концентрацію вірусу. Але це не панацея. Вони не впливають радикально на інфекційний процес.

За її словами, гостра їжа, до якої входить цибуля і часник, може позитивно впливати на організм, зокрема на судини.

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Лікар розповідає, що коли людина хворіє на Covid-19, саме імунна система викликає ураження легенів. Тому потрібно вживати необхідну дозу вітамінів і збалансовано харчуватися.

Зокрема Голубовська підкресила необхідність вітаміну D, адже його не вистачає багатьом.

Тому часник і цибуля позитивно впливають на здоров’я, як і прогулянки на свіжому повітрі, спорт та здорова їжа.

Коронавірус в Україні

18 листопада стало відомо про 12 496 нових випадків інфікування коронавірусом. Від початку пандемії в Україні захворіло 570 153 осіб.

За останню добу від ускладнень померло 256 пацієнтів, всього від Covid-19 зафіксовано 10 112 смертей.

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