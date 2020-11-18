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Факти / Україна
Віталій Плахта |

У приміщенні була людина з Covid-19: українцям надходитимуть сповіщення

Кабінет міністрів України запустить національну систему, яка сповіщатиме громадян про те, що вони перебували в приміщенні з інфікованою коронавірусом людиною.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і відзначив, що Україна однією з перших у світі почне впроваджувати такі технологічні засоби для боротьби з епідемією.

– І національна система QR-код, яка фактично сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з хворою людиною, – сказав Шмигаль.

Уряд також веде роботу над тим, щоб українці могли записатися на ПЛР-тест онлайн.

Крім того, розробляється додатковий контроль на самоізоляції за допомогою цифрових інструментів.

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Контроль хворих через додаток Дій вдома

Раніше радник мера Києва Володимир Бондаренко розповів про ініціативу з контролю хворих і контактних осіб за допомогою додатку Дій вдома.

За його словами, контроль інфікованих через смартфони допоможе уникнути спалаху Covid-19 в столиці навесні.

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