У фракції Слуга народу пояснили, чому вони не голосували на засіданні Верховної Ради 17 листопада за пом’якшення карантину вихідного дня. Нардепи не побачили юридичного сенсу у постанові проти карантину.

Про це розповіла заступниця голови президентської фракції Євгенія Кравчук у коментарі одному з видань. Вона стверджує, що пом’якшувати карантин може Кабінет міністрів, а не депутати Верховної Ради.

– Тільки Кабмін сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами, — пояснила Кравчук.

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До Кабміну звернувся Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, аби уряд забезпечив підприємства зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.

У Раді не вистачило голосів для пом’якшення карантину вихідного дня

Верховна Рада України 17 листопада не підтримала постанову №4381, відповідно до якої могли пом’якшити карантин вихідного дня. За документ проголосували 149 депутатів.

Постанова передбачала, що протягом трьох днів після набуття нею чинності, Кабмін мав би переглянути та пом’якшити обмеження, запроваджені в межах карантину вихідного дня.

Фото: Євгенія Кравчук