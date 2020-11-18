Люди, які є громадянами України та повертаються додому з-за кордону, не зобов’язані здавати тест на коронавірус в аеропорту. Українцям встановлюють спеціальний додаток, з яким вони можуть у звичайному режимі пройти тестування та вийти з самоізоляції.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер. Він передав привіт Одеському аеропорту, звідки люди поскаржилися МОЗ на проходження примусових платних тестів. Такий випадок трапився із моряками, які повернулися з рейсу.

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– У нас були звернення від наших громадян, які повертались з-за кордону, зокрема з робочих відряджень, із відпочинку, їх змусили здавати платний тест в аеропорту, – сказав Кучер.

Заступник зазначав, що платні тестування роблять навмисно, бо аеропорт співпрацює з конкретною лабораторією. Він додав, що у Києві таких випадків не було.

Хворих на Covid-19 лікуватимуть без підписаних декларацій

Хворого на коронавірус пацієнта лікуватимуть навіть якщо він не підписав декларацію з сімейним лікарем. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, декларацію можна буде підписати вже після одужання.