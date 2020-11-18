Нині з коронавірусом зіткнулася вся Україна, і органи влади не виняток. Кабінет міністрів, Офіс президента працюють здебільшого онлайн.

Нині у секретаріаті троє міністрів хворіють на Covid-19, ще двоє вже перехворіли. Також на ізоляції у клінічній лікарні Феофанія з 9 листопада перебуває президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У інтерв’ю для Фактів ICTV міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповіли про роботу Кабміну та президента.

Кабінет міністрів проводить засідання у онлайн-форматі. Українці можуть спостерігати за ними на Youtube-трансляціях. Олег Немчінов стверджує, що проблем з засіданнями немає. Вони використовують дві онлайн-платформи – WebEx та Cisco. Ці програми відкриті для користування, вони не мають захищеного зв’язку, але вони сертифіковані.

Немчінов підтвердив безпечність відповідних програм. Він зазначив, що кожен міністр або інший учасник конференції має пароль, за яким він доєднується до засідання. Доступ вони отримують від секретаріату.

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Міністр також пояснив процес роботи Кабміну.

– Під час засідання всі перебувають перед увімкненою камерою. Якщо хтось хоче сказати промову, адміністратор надає учаснику можливість. Голосування онлайн відбувається підійманням руки. Водночас представники секретаріату займаються підрахунком голосів, – зазначив Немчінов.

Також він стверджує, що Кабмін дотримується регламенту. Робота уряду організована добре, бо ще навесні влада думала про дистанційну форму роботи.

– Коронавірус відображається на роботі співробітників. Наприклад, є звернення від держслужбовців. Вони відмовляються від відряджень, які знаходяться в червоній зоні, – додав міністр.

Як працює президент та його офіс

Кирило Тимошенко стверджує, що після того, як Зеленський захворів на коронавірус, Офіс президента змінив режим роботи. Нині всі наради з Кабміном та іншими установами відбуваються в онлайн-режимі.

Він зазначив, що навіть якщо співробітники офісу працюють офлайн, вони дотримуються всіх карантинних заходів. До того ж, постійно проводились планові тестування, на одному з них у президента і виявили коронавірус.

Тимошенко зазначив, що комунікація з президентом та керівником Офісу президента проходить завдяки захищеному зв’язку онлайн.

– Держспецзв’язок встановлює спеціальне обладнання. Завдяки цьому є можливість підключати різні органи влади, різних співробітників, у кого є це обладнання. Президент з усіма може спілкуватися у відеоформаті, – каже Тимошенко.

Він додав, що у Феофанії Зеленському також встановили спецзв’язок. А якщо Зеленському потрібно підписати документи, то їх передають.

На Covid-19 хворіють 27 нардепів: Рада перейшла в онлайн-режим роботи

Нині 27 народних обранців хворіють на Covid-19, тому Верховна Рада перейшла на режим роботи онлайн. Депутати внесли зміни до календарного плану роботи Ради.

Вони перенесли заплановані засідання на період з 18 по 20 листопада. У ці дні нардепи зможуть працювати лише у комітетах, комісіях, фракціях і групах, а також – в онлайн-режимі.