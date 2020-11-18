Станом на ранок 18 листопада на коронавірус в Україні захворіли ще 12 496 людей, від початку пандемії кількість інфікованих становить 570 153. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу 259 079 пацієнтів, за добу їхня кількість збільшилась ще на 8 096 людей. Госпіталізували 1 668 нових хворих.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 10 112 хворих, за добу зафіксували 256 нових летальних випадків.

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Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Києві (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

Київ – 53 855 випадків;

Вінницька область – 14 306 випадків;

Волинська область – 19 648 випадків;

Дніпропетровська область – 23 900 випадків;

Донецька область – 18 257 випадків;

Житомирська область – 23 988 випадків;

Закарпатська область – 20 146 випадків;

Запорізька область – 20 733 випадки;

Івано-Франківська область – 29 542 випадки;

Київська область – 26 561 випадок;

Кіровоградська область – 3 818 випадків;

Луганська область – 5 286 випадків;

Львівська область – 38 577 випадків;

Миколаївська область – 13 394 випадки;

Одеська область – 34 806 випадків;

Полтавська область – 16 418 випадків;

Рівненська область – 25 904 випадки;

Сумська область – 19 514 випадків;

Тернопільська область – 24 242 випадки;

Харківська область – 49 067 випадків;

Херсонська область – 7 624 випадки;

Хмельницька область – 23 952 випадки;

Черкаська область – 15 033 випадки;

Чернівецька область – 29 126 випадків;

Чернігівська область – 12 456 випадків.

17 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 11 968 людей. Загальна кількість інфікованих становила 557 657 хворих.

Від Covid-19 17 листопада померли 159 людей, одужали за добу 6 786 пацієнтів.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 143), Дніпропетровській (808), Одеській (761) та Черкаській (755) областях.