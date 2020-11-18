Закон один для всіх: Зеленський про звільнення Наумова

Начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова звільнили з посади. Це сталося після того, як журналісти виявили, що заміський клуб відпочинку, який належить синові Наумова, працював попри карантин вихідного дня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Дехто вважає, що рішення уряду можна не виконувати. Я також дивився сюжет про роботу закладу сина одного з начальників поліції. Вже сьогодні його звільнено. Закон в країні має бути і буде один для всіх, особливо це стосується вартових порядку.

Про яке порушення карантину йдеться

Напередодні журналісти Bihus.Info з’ясували, що елітний клуб відпочинку NAVY порушував карантин вихідного дня.

На вимогу журналістів, до закладу приїхала поліція, але ніхто не перевірив його на предмет порушень. А розслідувачам сказали, що “людей у приміщенні немає”.

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Карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

Напередодні представники місцевої влади та бізнесу заявляли, що не будуть виконувати постанову Кабміну. З ними вирішили боротися штрафами.

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