У Нацполіції України підтримують ширше використання співробітниками електрошокерів.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

– Перевага цього спецзасобу у тому, що поліцейський на безпечній відстані може знешкодити зловмисника з найменш травматичними для нього наслідками. Дальність пострілу сягає 7,5 метрів, а швидкість – 55 метрів на секунду, – уточнив Ігор Клименко.

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Електрошокер пропонують використовувати під час затримання осіб, які погрожують зброєю або іншими небезпечними предметами життю і здоров’ю навколишніх, намагаються втекти з-під варти і чинять озброєний опір, тікають після скоєння тяжкого злочину.

Водночас спецзасіб не можна буде використовувати відносно неповнолітніх, вагітних, літніх людей і осіб з обмеженими можливостями.

Для таких нововведень необхідні зміни в країні на законодавчому рівні.

Електрошокери для Нацполіції

У вересні 2020 року стало відомо, що Національна поліція України отримала електрошокери.

Правоохоронці мали почати використовувати перші 200 одиниць TASER X2 у період з вересня до жовтня.

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